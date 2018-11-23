Певица Зара восхвалила Петра Первого

Российская певица Зарифа Мгоян, известная как Зара, выбрала имя Петра Первого для названия аэропорта в Санкт-Петербурге в рамках национального конкурса «Великие имена России». Об этом она рассказала «Ленте.ру».

«Я полностью поддерживаю такие инициативы и считаю, что наша страна удивительно богата именами великих политических деятелей, ученых, писателей, художников, артистов театра и кино, оставивших неизгладимый след в мировой истории», — поделилась Зара.

Она также добавила, что в качестве названия для аэропорта в ее родном городе Санкт-Петербурге она выбрала имя Петра Первого. «Творению Петра посвящены стихи, в нем живут любимые литературные персонажи, важнейшие государственные преобразования происходили именно здесь, на Неве. Судьба Северной столицы неразрывно связана с первым Императором Всероссийским», — уточнила певица.

«Такие проекты очень важны не только для нас, но и для гостей, прилетающих в Россию. Так зарубежные друзья знакомятся с именами, историей и культурой нашего великого государства», — заключила Зара.

11 октября Общественная палата России запустила общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников.

Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов-участников присвоят имя выдающегося соотечественника, проводится с 12 по 30 ноября. Желающие смогут проголосовать за любое имя из списка на сайте, в социальных сетях, а также по телефону горячей линии.

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