РПЦ предрекла начало гонений против священнослужителей на Украине

В РПЦ отреагировали на решение украинских властей лишить религиозную организацию, связанную с УПЦ МП, права пользования комплексом сооружений Почаевской лавры. Это, по словам представителя РПЦ, свидетельствует о давлении на церковь, передает «Интерфакс».

«Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы», — сказал замглавы синоидального отдела внешних связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

Он добавил, что эта ситуация может привести к началу гонений против священнослужителей и монашества канонической церкви. «Политики, не стесняясь в средствах, стремятся "загнать" верующих в создаваемую далекими от веры людьми организацию, преследующую сиюминутные задачи, а не достижение спасения душ для вечной жизни. Церковь "неудобна" разрушителям духовных основ украинского общества», — приводит его слова ТАСС.

Материалы по теме Большой раскол Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь

Ранее в пятницу, 23 ноября, стало известно, что министерство юстиции Украины лишило Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) права пользоваться зданиями Почаевской лавры в Тернопольской области. Поводом для этого назвали выявленные при выдаче лицензии нарушения.

Почаевская лавра — крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на Западной Украине и второй на Украине после Киево-Печерской лавры, располагается в Тернопольской области. В ведение УПЦ МП комплекс перешел в 2008 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!