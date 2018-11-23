Украина отобрала у канонической церкви Почаевскую лавру

Министерство юстиции Украины лишило Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) права пользоваться зданиями Почаевской лавры в Тернопольской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об Успенском и Троицком соборах, монастырских кельях, архиерейском доме, колокольне и надвратном корпусе. По словам заместителя министра юстиции Елены Сукмановой, регистрация права пользования комплексом прошла с нарушениями закона. «Именно поэтому решение о государственной регистрации было отменено, а чиновнику, который его принял, был заблокирован доступ в реестр прав на недвижимое имущество», — отметила Сукманова.

16 ноября стало известно, что полиция Украины открыла уголовное производство по факту передачи зданий Почаевской лавры в пользование УПЦ МП. Разбирательство началось с жалобы Министерства культуры в Министерство юстиции на действия государственного регистратора. Он передал здания лавры в пользование УПЦ МП, чем якобы нанес ущерб правам и интересам Минкульта.

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