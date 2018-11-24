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Путин предложил прекращать уголовные дела за плагиат и растрату

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий расширить перечень преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба. Об этом сообщает РИА Новости.

В указанный перечень предлагается включить плагиат и присвоение авторства, нарушение изобретательских и патентных прав, присвоение или растрату, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. А также преступления небольшой тяжести, сопряженные с мошенническими действиями, и мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской сфере.

Предлагается также дополнить статью 145.1 Уголовного кодекса «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» пунктом, согласно которому лицо, впервые совершившее данное преступление, будет освобождаться от уголовной ответственности, если в полном объеме погасит задолженность и выплатит компенсацию.

Проект закона направлен на формирование благоприятного делового климата, снижение рисков ведения предпринимательской деятельности, создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

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