Малый бизнес передумали «кошмарить»

Министерство финансов прислушалось к критике нововведений закона о доступе малого и среднего бизнеса к государственным закупкам, из-за которых предприниматели могли недосчитаться 100 миллиардов рублей. Ведомство намерено отказаться от этих поправок. Об этом сообщает «Интерфакс».

Минфин отказался от идеи ограничить число спецсчетов, необходимых для размещения обеспечения по тендерам, в которых участвует предприятие.

Из-за нововведений предпринимателям пришлось бы постоянно открывать и закрывать спецсчета под каждый конкурс.

Внимание к проблеме привлекло профильное объединение «Опора России», гендиректор которого обратился в министерство финансов с открытым письмом.

Создание благоприятных условий для ведения бизнеса, снижение административного давления на предпринимателей фигурирует в риторике федеральной власти еще с 2008 года, когда Дмитрий Медведев произнес ставшую крылатой фразу «прекратить "кошмарить" бизнес», позднее эти слова он регулярно повторял. При этом в феврале 2018 года к снижению давления на бизнес присоединился президент России Владимир Путин.

Вместе с тем, по данным специалистов Экспертного координационного центра, в 2014-2017 годах Госдума еженедельно принимала законы, которые вредят развитию бизнеса в России.

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