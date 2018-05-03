Госдуму поторопят усложнить жизнь российскому бизнесу

Принятие невыгодных бизнесу налоговых законов может быть ускорено — дедлайн для законодателей хотят перенести с 30 ноября на 1 октября, следует из законопроекта, который экспертный совет при правительстве направил в министерство финансов. Об этом сообщает газета «Ведомости», принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева.

В марте глава кабмина Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и экспертному совету подготовить поправки, в соответствии с которыми все налоговые изменения должны быть приняты не позднее 1 сентября, если они вступают в силу с 1 января будущего года и ухудшают жизнь компаний.

Однако, по словам экспертов, в этом случае придется принимать все поправки в весеннюю сессию Госдумы, то есть до июля. Но в данный момент не выполняется даже требование Бюджетного кодекса представлять в правительство проекты налоговых поправок до 1 сентября. Поэтому совет предлагает альтернативный срок — до 1 октября.

По словам куратора налоговой группы экспертного совета Екатерины Коломенской, это компромисс между позицией бизнеса и реальными возможностями законодателей, которые часто корректирует налоговые нормы под нужды бюджета. По действующему Налоговому кодексу новые поправки должны быть опубликованы не позднее 30 ноября.

В Минэкономразвития подчеркнули, что для бизнеса важна предсказуемость налоговых условий, но в нынешней макроэкономической ситуации нужно иметь возможность точечной донастройки налоговой системы.

В 2008 году Медведев потребовал «не кошмарить бизнес». В 2014 году он повторил свои слова, отметив, что призыв все еще остается актуальным. При этом, по данным специалистов Экспертного координационного центра, в 2014-2017 годах Госдума еженедельно принимала законы, которые вредят развитию предпринимательства в России.

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