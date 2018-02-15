Орешкин потребовал упростить налоговое бремя самозанятых

Министр экономического развития Максим Орешкин призвал максимально упростить налогообложение самозанятых россиян и малого бизнеса. С таким требованием он выступил в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, передает Rambler News Service.

«Если мы говорим о налогообложении этого сектора, оно должно быть максимально простое», — заявил Орешкин в ходе форума. По мнению министра оптимальная налоговая ставка должна быть близкой к ставке при упрощенной системе налогообложения (УСН), а именно шесть процентов, именно на этот уровень призвал ориентироваться Орешкин.

В ноябре сообщалось, что правительство придумало новый способ обложить налогом самозанятые категории граждан, а именно блогеров и репетиторов.

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