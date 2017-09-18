Самозанятым разрешат не регистрировать ИП

Минфин рассчитывает до конца года подготовить концепцию налогового регулирования для самозанятых граждан, которым можно будет не регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил заместитель министра финансов Илья Трунин в ходе форума «Опоры России», передает ТАСС.

По словам Трунина, готовится пилотный проект, в котором будет создана новая категория физических лиц. Они смогут получать доход без регистрации в качестве ИП, но в то же время с особенностями, который регулируют их налоговый и правовой режимы.

В начале апреля вице-премьер Ольга Голодец заявила о том, что в 2016 году были легализованы зарплаты не менее 2,5 миллиона россиян.

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С 2017 года в России действуют двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые органы. Норма распространяется на сиделок и нянь, репетиторов, домработниц. Изначально планировалось, что под действие нормы попадут 45 профессий.

Согласно определению Минюста, самозанятыми должны считаться «физические лица, самостоятельно осуществляющие на свой риск направленную на систематическое получение прибыли деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, основанную исключительно на личном трудовом участии, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору».

По разным оценкам, в теневом секторе экономики России заняты от 15 до 22 миллионов человек.