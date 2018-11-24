В Раде назвали действия украинских властей попрошайничеством и унижением страны

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил, что действия и решения украинских властей — это попрошайничество и унижение страны. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», видео опубликовано на YouTube.

По словам парламентария, руководители государства обманывают народ.

«Если завтра не примут бюджет, завтра наступит дефолт. Ничего он не наступит. Это правительство дурит украинцев, что им нужен транш МВФ. А нужно вот что: переработать бюджет, поменять его направления, поменять налоговый кодекс, потому что они еще и налоги поднимают — кто будет их платить?» — объяснил Мосийчук свой отказ поддержать проект бюджета на 2019 год.

Он напомнил, что еще один кредит от МВФ нужен Киеву для реструктуризации уже существующего долга. «Почему этот вопрос не ставится? Почему только "дай, дай, дай" — с протянутой рукой бегают по миру», — подчеркнул депутат.

Парламент Украины принял бюджет на 2019 год с дефицитом в 2,3 процента ВВП. Инфляция предусмотрена на уровне 7,4 процента, рост экономики — 3 процента. В проекте соблюдено одно из главных условий, поставленных ранее МВФ для предоставления стране нового кредитного транша. Представители оппозиции отмечали, что документ предусматривает повышение тарифов, углубление бедности и долговой зависимости страны, передает РИА Новости.

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