Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч и обогатил фаната на миллион долларов

Форвард «Виннипега Джетс» Патрик Лайне забросил пять шайб в ворота «Сент-Луис Блюз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и тем самым помог одному из болельщиков выиграть миллион долларов. Об этом сообщает CBS Sports.

Фанат «Виннипега» Кристофер Хэйли принял участие в акции сети магазинов Sobeys. Согласно правилам конкурса, если один из хоккеистов «Ванкувера Кэннакс», «Калгари Флеймс», «Эдмонтона Ойлерс» или «Виннипега» забросит пять шайб, то выбранному организаторами фанату будет выплачен один миллион долларов в течение следующих 20 лет.

«Виннипег» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз». Матч закончился со счетом 8:4. Видео голов Лайне опубликовано в YouTube-канале NHL Россия.

Последний раз автором пяти шайб за матч становился Юхан Франзен в 2011 году. 20-летний Лайне вышел на первое место в споре бомбардиров регулярного чемпионата, имея на своем счету 19 заброшенных шайб.

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