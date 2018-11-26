Серые киты предпочли «сытую жизнь» на Чукотке теплым берегам Калифорнии

Несмотря на сильные морозы, у берегов Чукотки остаются серые киты, которые в это время года обычно уплывают к теплым берегам Калифорнии (США), передает «Интерфакс».

«Одновременно более 10 серых китов наблюдают в настоящее время сотрудники национального парка "Берингия" в районе мыса Чаплина», — сообщили агентству в нацпарке.

Ученые связывают происходящее с более поздним образованием льда в Арктике. В прошлом году серых китов наблюдали на Чукотке до 26 декабря, что стало своеобразным рекордом.

Занесенный в международную Красную книгу серый кит достигает 15 метров в длину и может весить до 37 тонн. Общая численность популяции составляет 22 тысячи особей. Все теплое время года они проводят в Чукотском и Беринговом море на мелководье, где откармливаются и отправляются зимовать к Калифорнии, где практически не питаются.

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