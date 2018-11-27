Россия отказалась гасить долги за Крым

Российские власти не признают решения международного арбитража по иску украинского Ощадбанка и платить компенсации не планируют. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции, сообщает «Интерфакс».

«Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018 года, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ПАО "Государственный ощадный банк Украины" к РФ», — приводит агентство сообщение пресс-службы российского ведомства.

Также министерство заверило, что будет предпринимать всевозможные меры для защиты интересов России в связи с вынесенным решением гаагского суда.

В понедельник, 26 ноября, Международный арбитраж в Париже обязал Россию выплатить украинскому Ощадбанку компенсацию в размере 1,3 миллиарда долларов. Поводом для иска стало присоединение Крыма и национализация украинских активов на территории Крыма. Иск был подан в 2015 году.

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