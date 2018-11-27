Серсея и Джейме из «Игры престолов» жутко пошлепали губами

iamlenaheadey / Instagram

Британская актриса Лина Хиди поделилась с поклонниками видеозаписями со съемочной площадки сериала «Игра престолов». Артистка опубликовала в Instagram клипы, на которой она и другие актеры шлепают губами в замедленной съемке.

На видео предстали Николай Костер-Вальдау в образе Джейме Ланнистера, Хиди в костюме королевы Серсеи и Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя. Подписчики Хиди в комментариях посмеялись над роликами, отметив, что выглядит это несколько жутко.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа. Премьера финальной части состоится в апреле 2019 года.

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