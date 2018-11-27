Ценности
 
Последние новости
Обнародованы трофейные документы украинских моряков
ФСБ уличили в желании убить украинских моряков
Самолеты МиГ признали самыми аварийными
Чиновники возьмутся за моральный облик российских спортсменов
Российские подростки подожгли приятеля ради видео
Нападение на российское посольство возбудило следователей
Европа захотела поддать России санкций
ЕСПЧ признал право россиян на гей-парады
Банки пояснили угрозу блокировать карты за необоснованные переводы
Американский «мальчик для битья» дошел до КВН и поглумился над российскими телешоу
Новости партнеров

Косметическая компания наградила россиянку за медицинские открытия

Перейти в «Мою Ленту»

В Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина прошла XII церемония вручения национальных стипендий L'Oreal-UNESCO «Для женщин в науке». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Национальные стипендии присуждаются выбранным специальным жюри десяти молодым ученым-женщинам, посвятившим себя естественным наукам (биологии, химии, физике и другим) в разных странах мира для того, чтобы они могли развивать научную карьеру на родине. Одна из российских стипендиаток 2018 года — Анастасия Ефименко, сотрудница Института регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова — награждена за успехи в области изучения регенерации тканей.

Также стипендии получили Елена Анашкина (Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН), Нижний Новгород), Татьяна Герасимова (Институт органической и физической химии имени Арбузова — ОСП ФИЦ КазНЦ РАН, Казань), Ольга Иванова (Институт общей и неорганической химии имени Курнакова РАН (ИОНХ РАН), Москва), Юлия Калугина Юлия (Томский Государственный Университет), Наталия Мельникова Наталия (Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, Москва), Елизавета Панфилова (Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН (ИБФРМ РАН), Саратов), Анастасия Пенькова (Санкт-Петербургский государственный университет), Валерия Родионова (Балтийский Федеральный Университет имени Канта, Калининград), Екатерина Скорб (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО)).

Стипендии ученым по уже сложившейся традиции вручил генеральный секретарь L'Oreal Россия Жорж Шишманов. Также на церемонии присутствовала многолетний член жюри проекта «Для женщин в науке» профессор СПбГУ физик Татьяна Бирштейн, лауреат премии L'Oreal-UNESCO «Для женщин в науке» 2007 года.

Программа L'Oréal-UNESCO «Для женщин в науке» учреждена в 1998 году для поддержки женщин-ученых. Премии и международные и национальные стипендии для продолжения научной карьеры уже получили около 3 тысяч исследовательниц из более чем 100 стран мира. В 2017 году одной из российских стипендиаток стала биолог Алена Макарова, заведующая группой «Специализированые ДНК-полимеразы» в Институте молекулярной генетики РАН, награжденная за изыскания в области борьбы с онкологическими заболеваниями.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыт секрет идеального пресса
Раскрыт секрет идеальной послеродовой фигуры
Косметическая компания вручила россиянке награду за борьбу с раком
Ценности
Ценности00:0426 ноября
Книга «Gangs Story»

Боевые стиляги

Как одевались самые опасные банды антифашистов Франции
20:1126 ноября

Bentley представила новый кабриолет

19:01Сегодня

Разоблачен обман «единственной красавицы в семье Кардашьян»

13:39Сегодня

Найден способ похудеть без диеты

Ценности00:0118 ноября

«Много чанов с засоленной человеческой плотью»

Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
10:1124 ноября

В Британии похитили драгоценную историческую реликвию

12:57Сегодня

Голливудская актриса пришла на премьеру своего фильма в «шапочке для купания»

23:1926 ноября

Названа претендентка на звание «Модель года»

Ценности00:0216 октября

Резиновые люди

Модники, романтики, хипстеры. Кто делает шины в Италии и России
13:5122 ноября

Раскрыт секрет идеальной послеродовой фигуры

19:4426 ноября

Ким Кардашьян созналась в решении выйти замуж под экстази

12:2226 ноября

Разоблачены главные мифы о скромности мусульманок

Россия
«Мрази! Будете гореть в аду!»
Исламисты устанавливают в Дагестане свои порядки. Жизнь меняется на глазах
«Она ей в гроб говорила»
О чем причитают россияне и почему говорят с загробным миром
Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму
Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе
«Мальчики ржали у гроба»
Российская школьница покончила с собой из-за травли. Теперь это хотят скрыть
«Разве это не современный фашизм?»
Нужно ли лечить одного человека, если на эти деньги можно помочь сотням
В российских детских садах начали запрещать костюмы иностранных героев
ЕСПЧ признал право россиян на гей-парады
Все материалы
Мир
Последний рубеж
Что творилось на самой закрытой границе в мире
Европа захотела поддать России санкций
Атаковавший футболистов «Боруссии» выходец из России получил срок
Немцы обошли США в желании работать с Россией
Венгрия выдала россиян Москве и расстроила США
Ангела МеркельЛучше не будет
Какой станет Германия без Меркель
«Жизнь человека ничего не стоит»
Предательство, смерть и хаос: как российские наемники воюют в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоПорошенко ввел военное положение
Чем это грозит России и украинцам?
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
«Мы не считаем московских оккупантов людьми»
Кто учит украинских детей убивать русских
Появилось фото пробоины в захваченном ФСБ украинском катере
Боровшийся с режимом Назарбаева министр получил пожизненный срок
Киев занялся захватившими украинские корабли пограничниками ФСБ
Украина ввела ограничения для россиян на границе с Крымом
Все материалы
Экономика
В гробу видали
Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
Чем страшны сибирские морозы
Теплохозяйство страны стремительно деградирует. Поможет только альткотельная
Черное счастье
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Анна Нетребко и «Арифметика добра» помогут талантливым детям
Россия стала меньше помогать другим государствам
Совет директоров «МегаФона» рекомендовал новых кандидатов в органы управления
Российская экономика оказалась в «застойной яме»
Все материалы
Силовые структуры
Джаба Иоселиани и его бойцы«Таких воров, как я, в Союзе было не больше 20»
Он ненавидел Сталина и отсидел 24 года. Его бойцы захватили власть в Грузии
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Предполагаемый поставщик «посольского кокаина» заявил о давлении ФСБ
В Крыму начали арестовывать украинских моряков
На «Роскосмос» завели 16 уголовных дел
Жену замначальника полиции Подольска обвинили в ДТП с пятью жертвами
Все материалы
Наука и техника
Сотрудники НКВД на занятиях по стрельбе, 1930-е годы.«Из подвала слышались выстрелы»
Как русский офицер узнал страшную правду о замученном чекистами прадеде
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Самолеты МиГ признали самыми аварийными
В Англии нашли массовое захоронение женщин
Пара Су-57 синхронно села
Предсказаны последствия климатической катастрофы для Европы
Все материалы
Спорт
Смертельные гонки
Пилот «Формулы-1» чудом выжил на трассе. Но судьба настигла его в небе
Погрязший в долгах «Анжи» подписал игрока ПСЖ
Чиновники возьмутся за моральный облик российских спортсменов
Дженнифер Лопес отказала российскому игроку НХЛ в автографе
Украинским спортсменам запретят выступать в России
Стадион «Динамо» реконструировали
Глава UFC назвал трех претендентов на бой с Нурмагомедовым
Все материалы
Культура
Похорони меня нежно
Традиции погребения у разных народов, или Исповедь сотрудника крематория
Бернардо БертолуччиФашизм, марксизм и гомосексуализм
Он страдал от цензуры, воспевал сексуальность и протестовал вместе с эпохой
Последний мечтатель
Умер режиссер Бернардо Бертолуччи
Группе IC3PEAK отказали в проведении двух концертов в Перми
Звезда фильма «Она — мужчина» увидела себя мальчиком и впала в депрессию
Шер сбежала со спектакля о своих любовных похождениях
Фанаты раскрыли тайну имен героев «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Русские не любят, когда их нагло обманывают»
США соблазняли советского человека американской мечтой. У них почти получилось
Блогер случайно записал свой «смертельный» полет
Урганта обругали за издевательскую песню про арест Хаски
Знаменитости принесли хакерам полмиллиарда рублей
В Белом доме разглядели «кровавое» убранство и ужаснулись
«Ой, а разве “Работница” еще жива?»
Этот журнал пережил войну и советскую пропаганду. И до сих пор на плаву
«На работу уже не берут — возраст»
Пенсионеры теснят молодых на YouTube. У них выходит и веселиться, и зарабатывать
Все материалы
Ценности
Книга «Gangs Story»Боевые стиляги
Как одевались самые опасные банды антифашистов Франции
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Танцуй и кайся
Как развлекалась дочь Петра I, когда русские брали Берлин
Косметическая компания наградила россиянку за медицинские открытия
Разоблачен обман «единственной красавицы в семье Кардашьян»
Найден способ похудеть без диеты
Голливудская актриса пришла на премьеру своего фильма в «шапочке для купания»
Все материалы
Путешествия
Божий дар
Американец поехал учить дикарей жизни. Они его убили
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Под углом
Далекие и загадочные уголки Земли глазами лучших фотографов мира
Названы главные раздражители россиян в отпуске
У застреливших миссионера дикарей нашелся защитник
Названы лучшие авиакомпании 2019 года
Аномальные смерчи в Таиланде шокировали туристов
Все материалы
Из жизни
«Знают, что в России есть холод, Путин и КГБ»
История россиянина о жизни в Австралии
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Первый гонконгский бордель с секс-куклами закрыли
Фанат Ким Кардашьян перестарался с увеличением ягодиц и заработал некроз
Новорожденный теленок удивил хозяина двумя мордами
Незнакомец вернул потерянный кошелек и подложил туда денег
Все материалы
БелАЗы на автопилоте
Гигантские самосвалы начали ездить без водителей — как это возможно и причем здесь Сколково?
Подснежники
Красота увядания отечественных машин
Почти что Grand Cherokee
Стоило ли ждать в России Jeep Compass нового поколения?
Голливудская аллея славы
Начинается автосалон в Лос-Анджелесе — какие значимые новинки он нам подарил в прошлые годы?
Полностью раскрыта внешность гигантского кроссовера Hyundai
Представлен обновленный флагманский седан Genesis
Хэтчбек Lada XRay стал дешевле и просторнее
Все материалы
Дом
Крысиный угол
Почему москвичи ненавидят жить в центре
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
«Купил ребенка у таджиков и прописал к маме»
Брат воюет с сестрой за квартиру родителей. Жизнь семьи превратилась в кошмар
Бывшая квартира Максима Горького нашла покупателя за несколько часов
Бани и кабинеты лишились шанса на неприкосновенность
Кутузовский проспект подешевел
Названа стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Все материалы