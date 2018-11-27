Косметическая компания наградила россиянку за медицинские открытия

В Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина прошла XII церемония вручения национальных стипендий L'Oreal-UNESCO «Для женщин в науке». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Национальные стипендии присуждаются выбранным специальным жюри десяти молодым ученым-женщинам, посвятившим себя естественным наукам (биологии, химии, физике и другим) в разных странах мира для того, чтобы они могли развивать научную карьеру на родине. Одна из российских стипендиаток 2018 года — Анастасия Ефименко, сотрудница Института регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова — награждена за успехи в области изучения регенерации тканей.

Фото: L'Oreal 1 /3

Также стипендии получили Елена Анашкина (Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН), Нижний Новгород), Татьяна Герасимова (Институт органической и физической химии имени Арбузова — ОСП ФИЦ КазНЦ РАН, Казань), Ольга Иванова (Институт общей и неорганической химии имени Курнакова РАН (ИОНХ РАН), Москва), Юлия Калугина Юлия (Томский Государственный Университет), Наталия Мельникова Наталия (Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, Москва), Елизавета Панфилова (Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН (ИБФРМ РАН), Саратов), Анастасия Пенькова (Санкт-Петербургский государственный университет), Валерия Родионова (Балтийский Федеральный Университет имени Канта, Калининград), Екатерина Скорб (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО)).

Стипендии ученым по уже сложившейся традиции вручил генеральный секретарь L'Oreal Россия Жорж Шишманов. Также на церемонии присутствовала многолетний член жюри проекта «Для женщин в науке» профессор СПбГУ физик Татьяна Бирштейн, лауреат премии L'Oreal-UNESCO «Для женщин в науке» 2007 года.

Программа L'Oréal-UNESCO «Для женщин в науке» учреждена в 1998 году для поддержки женщин-ученых. Премии и международные и национальные стипендии для продолжения научной карьеры уже получили около 3 тысяч исследовательниц из более чем 100 стран мира. В 2017 году одной из российских стипендиаток стала биолог Алена Макарова, заведующая группой «Специализированые ДНК-полимеразы» в Институте молекулярной генетики РАН, награжденная за изыскания в области борьбы с онкологическими заболеваниями.

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