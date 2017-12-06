Косметическая компания вручила россиянке награду за борьбу с раком

Косметическая компания L'Oreal в одиннадцатый раз вручила в России ежегодные стипендии L'Oreal-UNESCO «Для женщин в науке», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Стипендии для продолжения научной деятельности вручаются молодым (в возрасте до 35 лет) российским ученым-женщинам с научной степенью кандидата или доктора наук, добившимся успехов в области естественнонаучных дисциплин (физике, геологии, астрономии, биологии, химии, медицине).

Одна из стипендиаток 2017 года — биолог Алена Макарова, заведующая группой «Специализированые ДНК-полимеразы» в Институте молекулярной генетики РАН, награжденная за изыскания в области борьбы с онкологическими заболеваниями. Также стипендий удостоены физики Наталия Арутюнян, Ирина Колмычек, Ольга Громова, Ольга Москаленко, химики Екатерина Грайфер, Лидия Кибис, Мария Турчанинова, Екатерина Сафронова и биолог Надежда Воробьева. Они работают в научных учреждениях Москвы, Новосибирска, Томска, Саратова.

Награды женщинам-ученым вручил генеральный секретарь L'Oreal Россия Жорж Шишманов. Член жюри проекта «Для женщин в науке» профессор СПбГУ физик Татьяна Бирштейн выступила перед молодыми коллегами с призывом продолжать заниматься любимым делом, невзирая на трудности научной карьеры.

Программа L'Oréal-UNESCO «Для женщин в науке» учреждена в 1998 году для поддержки женщин-ученых. Премии и международные и национальные стипендии для продолжения научной карьеры уже получили около 2700 исследовательниц из более чем ста стран мира.