Иран захотел заменить истребители из России и США

Военно-воздушные силы Ирана обдумывают покупку пакистанских истребителей JF-17 Thunder для постепенной замены российских МиГ-29 и американских F-14 Tomcat. Об этом пишет Defence Blog.

Портал обратил внимание на запись пакистанского аналитика Музаммилы Хатами в Facebook. Мужчина сообщил, что один из генералов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) побывал на военной выставке в городе Карачи. По его словам, после осмотра JF-17 военачальник в общих словах сказал о возможности взятия на вооружение этих истребителей в 2019 году.

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Defence Blog отмечает, что Иран уже давно ищет замену для своего стареющего воздушного флота. Указывается, что из-за многолетних санкций и давления западных стран ряд сделок стране совершить не дали.

В начале ноября сообщалось, что Иран запустил массовое производство истребителей Kowsar, которые должны быть поставлены на службу в воздушные войска.

JF-17 Thunder — истребитель четвертого поколения. Самолет собирается в Пакистане при технологической поддержке Китая. Разработка самолета заняла примерно 10 лет. Машина получает российский (РД-93) или аналогичный китайский (WS-13) двигатель.

Корпус стражей исламской революции — элитное военизированное подразделение Ирана, формально входящее в состав армии страны. В КСИР входят сухопутные, военно-воздушные, военно-морские силы и народное ополчение «Басидж». При этом также есть подразделение «эль-Кудс», созданное для действий в интересах Исламской Республики за рубежом.

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