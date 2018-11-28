Кремль объяснил игнорирование Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко действительно запрашивал телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом проинформировал помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает «Интерфакс» в среду, 28 ноября.

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«При подготовке такого рода контактов оценивается целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков, также анализ целей, которые та или иная сторона ставит перед таким разговором. Вот с учетом этого запрос был, а разговора не было», — сказал он.

По словам Порошенко, Киев направлял Кремлю запрос на телефонный разговор с Путиным, но ответа не получил. Украинский президент отметил, что ему пришлось обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой поговорить с российским лидером.

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Владимир Путин считает случившееся в Керченском проливе провокацией со стороны украинских властей. Он не исключает, что за ней стоит лично украинский президент Петр Порошенко, которому перед выборами «необходимо создать препятствия для конкурентов из оппозиции».

Три военных корабля Украины были задержаны российскими пограничниками 25 ноября. Капитаны не отзывались на запросы российской стороны прекратить совершение опасных маневров в российских границах. По информации ФСБ, украинские корабли зашли в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения с Крымом. Киев обвинил Россию в агрессии и провоцировании военного конфликта. Украинская сторона настаивает на том, что инцидент произошел в международных водах.

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