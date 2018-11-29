Сталлоне распрощался с Рокки Бальбоа

Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне объявил, что больше не будет сниматься в роли персонажа Рокки Бальбоа, который принес ему популярность в 1970-х. Артист записал в Instagram видеообращение, в котором объяснил свои мотивы.

Сталлоне подчеркнул, что уступает место новому поколению в лице Майкла Б. Джордана, который сыграл Адониса Крида в фильмах «Крид: Наследие Рокки» 2015 года и «Крид 2», российский релиз которой запланирован на январь 2019-го.

Фото опубликовано @officialslystallone

«Я думал, что с Рокки было покончено еще в 2006-м, и я был этому рад. И тут внезапно молодой парень представляется мне и вся история меняется, мы переключились на новое поколение, новые проблемы, новые приключения. И я не могу быть более счастлив — я уступаю место, потому что моя история уже была рассказана», — заявил Сталлоне.

В подписи к видео актер поблагодарил своих поклонников. «К сожалению, все когда-нибудь заканчивается», — добавил он.

Первая часть «Рокки» была написана по сценарию Сталлоне и представлена публике в 1976 году. Лента завоевала три премии «Оскар» и «Золотой глобус». После нее вышли еще пять картин со Сталлоне в роли Бальбоа. В 2015-м франшиза была перезапущена фильмом Райана Куглера «Крид: Наследие Рокки», в котором главную роль отвели сыну Аполло Крида (Майкл Джордан), соперника Рокки из первых частей. «Крид 2» Стивена Кейпла-младшего вышел в американском прокате 21 ноября 2018-го.

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