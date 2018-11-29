Несовершеннолетнему сыну Тины Канделаки подарили жилье за 100 миллионов рублей

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки подарила 16-летнему сыну Леонтию пентхаус общей площадью 340 квадратных метров, сообщает StarHit.

По данным онлайн-журнала, расположенные в одном из элитных районов Москвы апартаменты обошлись Канделаки в 100 миллионов рублей. Недвижимость была приобретена несколько лет назад, но переоформить ее в собственность сына глава «Матч ТВ» решила совсем недавно.

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Сама Канделаки не комментирует слухи о передаче квартиры сыну. Как отмечает StarHit, помимо пентхауса у продюсера есть дорогостоящий особняк в поселке Шелестово. Возведение дома площадью 480 квадратных метров продолжалось три года. Согласно информации, опубликованной на сайте поселка, он расположен в 24 километрах от МКАД по Калужскому шоссе и насчитывает 56 домовладений. В базе ЦИАН минимальная стоимость коттеджа в Шелестово — 20,5 миллиона рублей.

Тина Канделаки воспитывает двоих детей, рожденных в браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным. С ним она развелась в 2010 году. В 2014-м Канделаки вышла замуж во второй раз — за предпринимателя Василия Бровко.

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