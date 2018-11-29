Швейцарский университет потратил деньги на рэп и разъярил студентов

ETH Zürich / YouTube

Швейцарская высшая техническая школа Цюриха опубликовала в интернете проморолик, на котором трое студентов читают рэп о преимуществах вуза. Об этом сообщает в среду, 29 ноября, The Local.

На видео рэперы приглашают потенциальных абитуриентов в «город возможностей Цюрих» и заявляют, что «любят свободу так же сильно, как и сыр». Они читают про то, что студентам университета не приходится искать работу, потому что работа находит их сама.

«Мы хотели сделать видео, которое бы было выделяющимся, развлекательным и при этом имело посыл», — говорится в заявлении вуза.

Многие студенты негативно отреагировали на ролик, учитывая недавнее объявление университета о том, что плата за год обучения постепенно будет повышена с 1160 швейцарских франков (1168 долларов) до 1660 (1672 доллара).

«Господи, я плачу деньги за это? Спасибо, что повысили плату для студентов и потратили наши деньги таким образом», — написал под видео один из учащихся.

В вузе рассказали, что создание видео обошлось в 160 тысяч швейцарских франков (161 тысяча долларов).

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