С интернета сняли вину во влиянии на самоубийства подростков

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по заказу Следственного комитета исследовали причины подростковых преступлений и самоубийств и не обнаружили прямого влияния на это интернета. Об этом «Известиям» рассказал старший помощник председателя Следственного комитета, генерал-лейтенант юстиции Игорь Комиссаров.

«Нельзя убить или заставить совершить преступление по интернету. <...> Ни в одном случае нет определяющего влияния только интернета на последующие действия несовершеннолетних. Никогда те или иные группы, содержащие деструктивный контент, не становились главной причиной детских суицидов, противоправного или опасного поведения несовершеннолетних», — сказал Комиссаров, добавив, что не надо «демонизировать» интернет.

По его словам, саморазрушительное поведение российских школьников обусловлено комплексом причин. В первую очередь речь идет о длительной психотравмирующей ситуации в сочетании с отсутствием понимания и поддержки окружающих. На психологическое состояние ребенка могут влиять проблемы в семье или школе, трудности в общении со сверстниками, отсутствие хобби и позитивной деятельности, употребление алкоголя и психостимуляторов.

Комиссаров отметил, что подростки могут тяжело переживать ситуации, которые взрослым кажутся несерьезными. Например, неразделенная любовь, травля и даже плохая оценка. Часто попытки самоубийства или само самоубийство — это шанс привлечь внимание к себе и своей проблеме. Такие же цели преследуют те, кто наносит себе увечья, например, режет себя. Причинение себе физической боли помогает молодым людям заглушить душевную боль, подчеркнул помощник главы СК.

По данным Следственного комитета, за девять месяцев этого года 583 несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством, в 2017-м таких было 692 человека. Пик подростковых суицидов пришелся на 2014 год — тогда было зафиксировано 800 случаев.

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