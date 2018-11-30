Израиль напомнил о бегстве евреев из арабских стран

Посольство Израиля 30 ноября открывает в Москве выставку, посвященную отъезду и изгнанию евреев из арабских стран и Ирана.

На ее открытии будет присутствовать министр социального равенства Израиля Гила Гамлиэль и посол Израиля в РФ Гарри Корен. С лекцией на тему выставки выступит профессор Еврейского университета Рафаэль Исраэли.

Цель выставки — напомнить о массовой миграции еврейского населения в конце 40-х годов ХХ века, о которой вспоминают реже, чем о судьбе палестинских беженцев. Тогда арабское население уезжало с территории Израиля, а из арабских стран и Ирана были вынуждены бежать примерно 900 тысяч евреев. Приблизительно 700 тысяч иммигрировали в Израиль, а остальные — в Европу, США и Канаду.

В тексте на тему выставки, предоставленном редакции «Ленты.ру» пресс-атташе посольства Израиля, подчеркивается, что в мире хорошо знают о трагедии, которую пережили палестинцы, но чаще всего не осведомлены о том, что их переселение было обменом населением между Израилем и мусульманским миром.

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