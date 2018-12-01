На Аляске произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в пятницу, 30 ноября, в американском штате Аляска. Об этом сообщает Fox News.

Эпицентр землетрясения располагался в 13 километрах от самого большого города штата Анкориджа на глубине около 40 километров. После самого сильного толчка в 08:29 по местному времени (20:29 по московскому времени) центр по землетрясениям Аляски зафиксировал около 40 афтершоков (Повторный сейсмический толчок меньшей интенсивности — прим. «Ленты.ру»).

В результате стихийного бедствия повреждены дома и дороги, некоторые районы остались без электричества. В частности, сильно разрушены дороги в аэропорт Анкориджа, через который на Аляску поступает большинство продовольствия. По словам республиканца Дональда Янга, жертв землетрясения на данный момент нет.

Губернатор штата Билл Уокер объявил в своем Twitter-аккаунте о введении режима чрезвычайной ситуации. По его словам, власти уже оценивают нанесенный стихией ущерб.

Сильнейшее землетрясение на Аляске магнитудой 9,2 произошло в 1964 году. В зоне разрушений оказались все поселения в районе залива Принца Уильяма. Общий экономический ущерб от стихии составил 50 миллионов долларов.

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