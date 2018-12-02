В США рассказали о российском разведывательном «Пенициллине»

Российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» станет угрозой для артиллерии армии США. Об этом пишет National Interest.

Издание отмечает, что система, впервые продемонстрированная на форуме «Армия 2018», работает по совершенно иному принципу, нежели американская US Hughes AN / TSQ-51 или шведско-норвежская ARTHUR. В отличие от западных аналогов, использующих радиолокацию для отслеживания траектории снарядов большого калибра и ракет, российский комплекс определяет выстрел, направление полета и попадание даже минометных снарядов с помощью звука. «Пенициллин» способен за пять секунд определить источник выстрела на полосе в 25 километров.

Благодаря такому характеру работы, «Пенициллин» заодно избавлен от таких проблем, как действия подразделений радиоэлектронной борьбы противника и обнаружение по радарному излучению. Однако, отмечает журнал, требование «Ростеха» о необнаружимости еще предстоит испытать.

«В "Ростехе" уверены, что их "Пеннициллин" совершит такую же революцию на поле боя, как и классический пеннициллин — в медицине», — резюмирует автор материала.

Комплексы звуковой и тепловой разведки 1Б75 и 1Б76 разрабатываются в рамках ОКР «Пенициллин» петербургским НИИ «Вектор» с 2006 года. Аппаратура монтируется на шасси КамАЗ-6350. Оптико-электронный модуль, размещенный на выдвижной телескопической штанге, включает шесть телевизионных и шесть тепловизионных камер. Начало его серийного производства запланировано на январь 2019 года.

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