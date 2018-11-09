Российские крылатые ракеты оснастили комплексами радиоэлектронной борьбы

В России началось серийное производство комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для крылатых ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева.

«Сегодня наши крылатые ракеты имеют полноценный бортовой комплекс обороны, потому что такое стратегическое оружие нужно очень хорошо защитить. Эти системы успешно прошли все испытания и уже находятся в серийном производстве», — сказал он.

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Михеев уточнил, что системы РЭБ установлены, в частности, на стелс-ракеты Х-101.

31 октября сообщалось, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» способны полностью парализовать системы управления НАТО, для чего потребуются минимальные бюджетные затраты. Задачей данных систем называется постановка помех и срыв коммуникаций неприятеля.

Преимущество российских средств РЭБ перед американскими ранее неоднократно отмечалось западными экспертами. По мнению аналитика Самуэля Бендетта из американского Центра военно-морского анализа, российские системы представляют собой «зрелую технологию, которая продолжает развиваться после распада Советского Союза».

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