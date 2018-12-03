Мужчина захотел омолодиться с помощью суда

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Эмиль Рателбанд

69-летний житель Нидерландов Эмиль Рателбанд обратился в суд с просьбой уменьшить возраст в его документах на 20 лет. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Рателбанда, он совершенно не чувствует себя на 69 лет. Его настоящий возраст мешает ему найти работу и завязать отношения. Помимо этого, истец считает, что его просьба соответствует таким законным процедурам, как изменение имени или пола.

Несмотря на это, нидерландский суд отклонил иск. Отказ мотивирован тем, что изменение даты рождения приведет к исчезновению записей из реестра рождений, смертей, браков и зарегистрированных отношений за 20 лет. Это, в свою очередь, может иметь множество юридических и социальных последствий.

Суд также отметил, что современные люди стремятся оставаться ухоженными и здоровыми как можно дольше, однако это не может быть аргументом в пользу изменения даты рождения.

Рателбанд не расстроился отказом суда и собрался подавать апелляцию. По его словам, он первый из «тысяч людей, которые хотят изменить свой возраст».

В марте 29-летнюю модель Мартину Блонд из Германии уличили в утаивании настоящего возраста. Женщина изменила цвет кожи с помощь. инъекций с тональным кремом. Кроме того, были опубликованы детские фотографии модели, на которых она стоит в окружении ровесников 1977-1978 годов рождения.

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