Покусившемуся на Трампа американцу вынесли приговор

Американца, признавшегося в попытке покушения на президента США Дональда Трампа, приговорили к 20 годам колонии. Об этом сообщает Grand Forks Herald.

Житель штата Северная Дакота Грегори Ли Лейнганг планировал перевернуть лимузин главы государства, когда тот посещал город Мандан 6 сентября 2017 года. Сделать это злоумышленник хотел с помощью грузоподъемника, который украл тем же утром. «Он хотел добраться до лимузина, перевернуть его, а затем убить президента», — заявила прокурор Сэсс Рассел. Каким именно способом мужчина планировал расправиться с Трампом, не уточняется.

По данным следствия, Лейнганг знал о прибытии президента и о том, что автострада по маршруту следования кортежа будет оцеплена. Перед приездом Трампа на завод мужчина попытался проехать на подъемнике на охраняемую территорию, однако по пути застрял. Злоумышленник попытался скрыться, но его задержала полиция. Позднее выяснилось, что в тот же день он совершил два поджога.

За покушение американца приговорили к 10 годам колонии, за поджоги — к 5 годам. Еще пять лет тюрьмы ему дали за ограбление, которое не имело отношения к покушению, однако во время следствия Лейнганг в нем сознался.

По словам судьи, выносившего решение, осужденный страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также биполярного расстройства. Он принимает медикаменты с 12 лет. В тюрьме Лейнганг проходит курс психотерапии, сообщила адвокат мужчины. По ее словам, он чувствует себя хорошо.

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