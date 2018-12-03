Обряд крещения признали несогласованным митингом и осудили священнослужителя

Баптистского пастора Леонида Поворова признали виновным в организации несанкционированного митинга в Набережных Челнах, когда он проводил обряд крещения. Об этом рассказал «Коммерсантъ».

По словам Поворова, в конце июля 2018 года он с группой верующих отправился в безлюдное место к реке Каме. Там прихожане прошли обряд крещения и устроили чаепитие. Пастор подчеркнул, что мероприятие было закрытым, без лозунгов, транспарантов и призывов к миссионерской деятельности.

22 ноября его задержали и заключили под стражу. По мнению суда, участники встречи открыто демонстрировали свои религиозные убеждения, что могло причинить ущерб другим гражданам. Кроме того, проведение религиозного обряда на открытой воде могло угрожать жизни и здоровью прихожан. Пастора признали виновным в организации несанкционированного митинга и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Российский союз евангельских христиан-баптистов выпустил открытое письмо, в котором обвинил полицию в устрашении верующих. Члены союза расценили произошедшее как «посягательство на конституционные права и свободы верующих в нашей стране, что неизбежно влечет дискриминацию по религиозному признаку».

Председатель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков считает, что это может быть частью всероссийской кампании по притеснению христиан, не принадлещих к РПЦ. Он уверен, что Европейский суд по правам человека отменит это решение по ускоренной процедуре.

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