Раскрыта схема заработка заключенных на наивных военных

Заключенные американских тюрем шантажировали военнослужащих на сайтах знакомств и заработали на этом сотни тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте Службы криминальных расследований ВМС (NCIS).

Злоумышленники знакомились с военнослужащими в сети, используя вымышленные имена. В сообщениях они пересылали им эротические снимки. Позднее с жертвой связывались «родители» партнера по переписке, обвиняя ее в растлении ребенка.

Мошенники требовали от обманутых военных выкуп. Они утверждали, что в случае оплаты не подадут на жертву в суд. В некоторых случаях преступники сообщали, что сами являются полицейскими. В схеме участвовали тюремные заключенные и их сообщники, не находящиеся под стражей.

В службе криминальных расследований ВМС уточнили, что общий заработок преступников составил более полумиллиона долларов. Их жертвами стали более 400 сотрудников американских военных сил.

Ранее мошенники принялись рассылать пользователям письма с угрозами опубликовать интимные видео. По словам преступников, запись была сделана на веб-камеру жертвы. За удаление несуществующего ролика они требовали денежный выкуп.

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