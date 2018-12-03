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Десятки африканок пошли за бесплатной едой и попались насильникам

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Более сотни женщин и девочек оказались жертвами насильников в Южном Судане всего за десять дней. Об этом рассказали сотрудники гуманитарной организации «Врачи без границ» (Medecins Sans Frontieres), передает New York Post.

По их данным, на жертв нападали, когда они отправлялись в центр распределения продуктов питания. В общей сложности с 19 по 29 ноября от действий злоумышленников пострадали 125 женщин и девочек.

Нападавшие били своих жертв, издевались над ними, совершали различные действия сексуального характера, а также насиловали. Как сообщила сотрудница «Врачей без границ», которая оказывала помощь пострадавшим, среди них были беременные женщины, женщины в возрасте и даже 10-летние девочки.

В гуманитарной организации добавили, что у жертв также забирали одежду и обувь, а их продуктовые карточки уничтожали.

Число насильственных преступлений сексуального характера значительно выросло в стране из-за гражданской войны. Несмотря на недавнее мирное соглашение, подобных преступлений меньше не становится.

21 ноября сообщалось, что жители Южного Судана выставили на аукцион в Facebook 16-летнюю дочь. Его выиграл местный бизнесмен: он предложил максимальную ставку в 530 коров, три автомобиля Land Cruiser V8 и 10 тысяч долларов за будущую супругу. После такого предложения суданские СМИ назвали девочку самой дорогой невестой в Африке.

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