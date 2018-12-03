США и Китай запретили неприятные слова

Противоречия между двумя крупнейшими экономиками мира — Китаем и США — вынудили глав государств «Большой двадцатки» отказаться от некоторых слов в итоговом коммюнике. Об этом стало известно Reuters.

«Несколько слов, которые мы всегда включали в декларации по итогам саммитов "Большой семерки" и "Большой двадцатки", стали табу, — поделился с агентством европейский чиновник. — Есть американские запрещенные слова, а есть китайские».

Первое среди слов-табу — «протекционизм». Администрация США особенно чувствительна к критике из-за своей протекционистской политики после того, как президент Дональд Трамп ввел торговые пошлины на товары, ввозимые из некоторых государств-членов G20. В результате впервые с первого саммита организации в 2008 году в коммюнике ничего не говорится о борьбе с протекционизмом.

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В то же время китайская делегация выступила против использования в документе словосочетания «свободные торговые практики». Пекин отвергает упреки со стороны Вашингтона, европейских стран и Японии в демпинге, субсидировании своих производств, воровстве интеллектуальной собственности и принудительной передаче технологий.

В немилость также попало слово «многосторонние». По мнению представителей Соединенных Штатов, многосторонняя торговая система уже не преследует своих изначальных целей. В частности, Вашингтон требует реформы Всемирной торговой организации, якобы потворствующей Китаю, который «недостаточно открывает свою экономику» и не соблюдает принципы организации в полной мере. Такая позиция США внесена в коммюнике, хотя конкретные реформы в нем не перечисляются.

2 декабря сообщалось, что Китай пошел на уступки Вашингтону и согласился покупать «очень значительный» объем товаров из США для сокращения торгового дисбаланса. В то же время обе страны договорились о прекращении введения новых пошлин: стороны отвели на дальнейшие переговоры 90 дней. До этого США планировали с 1 января поднять тарифы на ввозимые из Китая товары с 10 до 25 процентов.

С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война: страны повышают торговые пошлины на различные группы товаров. США уже ввели дополнительные таможенные пошлины на китайские товары на сумму в 250 миллиардов долларов. Китай ответил аналогичными пошлинами для американских товаров на сумму в 110 миллиардов долларов. Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и пожаловался на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позднее он заявил о торговой победе над Китаем, который «уже не сможет обогнать экономику США».

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