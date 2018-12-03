Найдена неожиданная связь между избранием Трампа и любимой одеждой американцев

Бывший глава департамента исследований компании Cambridge Analytica Кристофер Уайли (Christopher Wylie) заявил, что политическая консалтинговая фирма использовала данные американцев с профилей в Facebook, чтобы побудить их голосовать за Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году. Об этом сообщает The Independent.

Для этого сотрудники фирмы собрали информацию о пользователях, оставивших в соцсети лайки к продукции мировых брендов.

По словам Уайли, личность человека легко определить по его музыкальным вкусам и выбору одежды. Большинство поклонников американских марок, таких как Hollister, с большей долей вероятности обладали бы такой чертой, как «открытость», поэтому могли быть склонны реагировать на рекламные публикации о Трампе.

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Любители же европейских брендов (например, Kenzo и Alexander McQueen), напротив, придерживаются либеральных взглядов и менее склонны к таргетированию: такая кампания на них не подействует.

В марте произошла утечка данных 50 миллионов пользователей Facebook через аффилированную компанию Cambridge Analytica. Среди информации были списки друзей, предпочтения зарегистрированных людей и их телефонные контакты. После скандала социальная сеть пообещала запретить сторонним приложениям доступ к данным пользователей.

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