Женщина скрючилась в пассажирском авиалайнере и опозорилась

Пассажирка авиакомпании United Airlines практиковала асаны йоги на борту самолета и опозорилась. Об этом сообщает Daily Mail.

Очевидец снял на видео случай в самолете, который направлялся в Сан-Диего, и поделился им в интернете. На кадрах видно, как девушка в желтых легинсах, розовом топе и кроссовках забралась на три стоящих рядом кресла и встала в позу «кошки», округляя и выгибая спину. «Летел на забавном рейсе в Сан-Диего», — подписал видео автор из Орегона.

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Ролик вызвал смешанные эмоции среди пользователей сети. «Брачный танец?» — шутили одни. «Где-то есть видео вас, снимающего ее. Попробуйте ввести в поиске #маньяк», — издевались другие.

В январе пассажирка самолета решила практиковаться в йоге прямо во время перелета. Ролик набрал более 235 тысяч просмотров и почти 300 комментариев, многие из них были крайне негативными. Пользователи осудили женщину, принимавшую «странные» позы.

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