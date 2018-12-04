В России разработали правила обращения с беспилотными автомобилями

В преддверии начала тестирования беспилотных машин в Москве и Татарстане для пешеходов и автовладельцев разработан список из десяти правил безопасности при обращении с такими автомобилями, пишет РБК.

Рекомендации для водителей касаются в первую очередь четкого соблюдения правил дорожного движения — это позволит беспилотнику получить данные о ситуации на дороге, определить дальнейший путь и скорость. Автомобилистам следует быть особенно внимательными на дороге при встрече с самодвижущимся автомобилем, не отвлекаться на его съемку и не привлекать внимание инженера-пилота жестами и звуками. Мотоциклистам советуют не трогать машину во время движения.

Пешеходам необходимо вести себя предсказуемо, переходить трассу только по соответствующей разметке и не пытаться перебежать перед автомобилем, даже если рядом находится «зебра». Переходя дорогу, лучше убрать с лица предметы, мешающие обзору, и не использовать наушники и гарнитуру.

Инструкцию составили в Национальной технологической инициативе «Автонет», которая выступает техническим консультантом проекта тестирования беспилотников в России.

Самодвижущиеся машины появятся на улицах Москвы и Татарстана в начале 2019 года. Тестирование будет продолжаться в течение трех лет и закончится в марте 2022 года. За это время участники и организаторы — «Яндекс», «КамАЗ» и МАДИ — должны определить технические характеристики беспилотников и понять их поведение в разных условиях городского трафика.

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