Любитель риска катался на тарзанке над аллигаторами и упал на них

dailymail.co.uk

Падение американца с тарзанки в бассейн с аллигаторами сняли на видео. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Перед инцидентом Майкл Уомер (Michael Womer) из города Орландо во Флориде спустился к бассейну по лесенке и бросил рептилиям еды. Затем мужчина попытался перемахнуть на тарзанке на островок в середине водоема, но веревка не выдержала его веса и оборвалась. В результате он свалился в воду к аллигаторам.

Видео обрывается сразу после падения. По информации Daily Mail, Уомер остался жив, о полученных им травмах не сообщается.

Уомер часто исполняет опасные трюки с рептилиями и называет себя «крестоносцем аллигаторов». «Обожаю раскачиваться над аллигаторами на веревке, как настоящий Индиана Джонс или как в старой видеоигре Pitfall, — говорит он. — Стараюсь записывать каждое выступление на видео, потому что никогда не знаешь, что поймаешь, и какой раз окажется последним».

В ноябре сообщалось, что в американском городе Сент-Огастин, штат Флорида, мужчина забрался в развлекательный парк «Ферма аллигаторов» после закрытия и прыгнул в загон с нильскими крокодилами. Ему удалось отбиться от хищников и убежать, но утром его задержала полиция.

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