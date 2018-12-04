Американский эксперт рассказал о судьбе российского Крыма

Крым останется частью России, и Москва ни при каких условиях не передаст его Украине. Об этом рассказал американский политолог, директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates и бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм на встрече с российскими журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

«Задача России — убедить другие страны в справедливости присоединения. Для этого нужна довольно креативная дипломатия, но дипломаты обычно такой работой и занимаются», — сказал он. По его словам, Китай как раз применяет такую «креативную дипломатию» для обсуждения вопроса Тайваня.

Ранее негласное признание Крыма российским обнаружили в словах президента США Дональда Трампа. Комментируя в Twitter инцидент в Керченском проливе, он написал, что задержанные и отправленные в порт крымского города Керчь украинские корабли находятся в России.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украинские власти и большинство стран мира, в том числе США, не признали результаты голосования. Москва подчеркивает, что плебисцит прошел с соблюдением всех международных норм.

Китайская Республика на Тайване — фактически отдельное государство, которое Китай считает своей провинцией. Отделение произошло в 1949 году после окончания гражданской войны. С тех пор отношения между Китаем и Тайванем, который до 1971 года представлял Китай в ООН, постоянно накалялись. Последний, третий кризис в Тайваньском проливе произошел в 1995-1996 годы — тогда американское правительство направило к Тайваню две авианосных группы.

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