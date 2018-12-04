Едущих в Россию украинцев начали разворачивать на границе

Российские пограничники в течение последних дней не пустили на территорию РФ несколько десятков граждан Украины. Об этом в эфире телеканала UA TV заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, видео доступно на YouTube.

Цигикал указал, что заявления российских властей, о том, что Москва не будет предпринимать зеркальных мер в ответ на запрет въезжать на территорию Украины российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, являются фейком.

По его словам, после введения Киевом ограничений Россия начала возвращать украинцев на территорию Украины без объяснения причин. «Это были группы до 40-50 человек, которые не могли проехать. Им не давали никаких документов о возврате», — уточнил он, добавив, что украинские пограничники, не пропуская россиян в страну, составляют протокол. «Если мы возвращаем человека, мы составляем определенный протокол, делаем отметку, что этот человек возвращается, даем ее на руки. Здесь никакого правового поля у них нет. Без объяснения возвращают наших граждан», — сказал Цигикал.

«В основном это мужчины. Сегодня [3 декабря] с утра было не пропущено около 40 человек — и [среди них] только одна женщина, остальные — мужчины», — уточнил глава Госпогранслужбы, посоветовав украинцам ограничить поездки в Россию.

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Также Цигикал рассказал, что за время усиленного контроля российско-украинской границы после введения военного положения в десяти областях Украины пограничники не пропустили в страну 600 граждан России. При этом он указал, что значительную часть россиян на Украину все-таки пропускают. «Граждан, которые едут с дипломатическими паспортами, (...) к заболевшим родственникам, на проведение каких-то соревнований или культурных мероприятий — если есть приглашение, этих людей, даже [в возрасте] от 16 до 60 [лет] мы пропускаем», — подчеркнул он.

«Посещение гражданами России [Украины] с введением военного положения в стране уменьшилось где-то в три раза. Если ранее въезжали в Украину где-то около 5 тысяч граждан Российской Федерации [в день], то сегодня мы пропускаем 1300 за сутки», — заявил он. Цигикал подчеркнул, что украинские пограничники работают четко в рамках законодательства.

«Люди, которых мы не пропускаем — это, как правило, люди, которые не могут объяснить цель своего приезда в Украину. Либо это люди, по которым уже есть запреты [на въезд], возможно, они ранее посещали Крым... Либо это люди, которые уже имеют просроченные сроки пребывания на территории Украины — 90 плюс 90 [дней]. Они не могут находиться [на территории Украины] в этом году, но с начала следующего года они могут по новой приезжать к нам», — уточнил глава украинской Госпогранслужбы.

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Цигикал подтвердил, что иногда на территорию Украины не пропускают и россиянок. «Мы понимаем, что женщина тоже может быть завербована, может нести угрозу. Существует такое понятие, как контроль второй линии — мы осуществляем опрос. Если мы видим, что есть какая-то информация о женщине, если она не может пояснить, с какой целью [на Украину] едет, то [мы] не пропускаем. Как правило, это единицы», — объяснил он.

Ограничения на въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет были введены 30 ноября. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что Москва не будет принимать зеркальных мер.

За несколько дней до этого в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории) было введено военное положение. Согласно подписанному президентом Украины Петром Порошенко, положение будет действовать в течение 30 суток — с 26 ноября по 26 декабря.

Причиной введения военного положения послужил произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

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