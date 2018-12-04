Цены на жизненно важные лекарства в России пересмотрят

Принятие новой методики ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие препараты (ЖНВЛП) может привести к снижению цен на лекарства в России. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, формирование цен на лекарства по новой методике пройдет в 2019–2020 годах. Перерегистрацией цен займутся Минздрав и ФАС, которые будут проверять всю информацию, поданную производителями.

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Новая методика предлагает все цены на зарубежные препараты определять исходя из их стоимости в Венгрии, Греции, Бельгии, Испании, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Турции, Франции, Чехии и в стране производителя. Цена в России должна быть не выше самой низкой в референтных государствах.

В Минздраве рассказали, что в список стран попали государства, «имеющие сопоставимый с Россией уровень развития экономики», и исключены страны «с высокой волатильностью курса национальных валют».

Новый документ предусматривает и коэффициенты снижения стоимости дженериков — каждый обязательно должен быть дешевле инновационного препарата.

В перечень ЖНВЛП попадают 616 лекарственных веществ. Цены на них устанавливает государство, производители лишь подают свои заявки с указанием желаемой цены.

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