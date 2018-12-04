Девушка попыталась выпросить бесплатное наращивание ресниц и опозорилась

Клиентка салона красоты в британском Манчестере предложила владелице расплатиться за косметические процедуры едой, одеждой или фальшивыми купюрами. Об этом сообщает Daily Mail.

Совладелица салона Колл Ливия (Coll Livia) рассказала, что клиентка обратилась к ней с просьбой об «одолжении». Она сообщила, что у нее нет денег, чтобы оплатить наращивание ресниц стоимостью 35 фунтов (почти три тысячи рублей). Несмотря на это, посетительница настаивала, что очень хочет пройти процедуру и готова заплатить двойную цену фальшивыми купюрами.

На отказ Ливии девушка сообщила, что может также подарить ей пирог к ужину или передать поношенные детские кроссовки для ее дочери.

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Владелица салона предложила клиентке потерпеть до тех пор, пока у той не появятся деньги на процедуры, но та отказалась. Всего назойливая посетительница прислала ей около десятка сообщений с просьбами и предложениями.

«Я была шокирована, когда увидела сообщения. Она делала это серьезно, это стопроцентная наглость. Я бы, очевидно, никогда не взяла фальшивые купюры, я работаю за реальные деньги», — сказала Ливия. Она добавила, что была бы более снисходительной, если бы клиентка не предложила ей поддельные купюры.

Ливия решила, что этот неприятный инцидент можно использовать в качестве рекламного хода. Она планирует провести вечеринки для постоянных посетителей, где будет сама угощать их пирогами.

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