Незаметная деталь в красивом снимке опозорила хвастунью

Британка Кэрис Бурке (Karis Burke) разоблачила знакомую, которая хотела похвастаться в сети своими кулинарными талантами. Об обнаруженном обмане жительница Лондона сообщила в Twitter.

Неизвестная девушка выставила в Instagram снимок экзотического блюда якобы собственного приготовления. «Домашний зеленый тайский карри», — подписала фотографию хвастунья. Пост она сопроводила «восторженным» смайлом.

Однако Бурке заметила, что в кадр попал фрагмент коробки из-под полуфабриката для приготовления карри. Она сразу поняла, что знакомая пыталась обмануть подписчиков и выставить себя в хорошем свете. «Instagram в двух словах», — саркастически прокомментировала она скриншоты снимка.

Разоблачительный пост Бурке собрал более 600 лайков. В комментариях подписчики удивились поступку незадачливой кулинарки. «Да ты, должно быть, детектив», — подшучивали они над «расследованием» Бурке. «Ничто не ускользнет от меня», — иронически ответила она.

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