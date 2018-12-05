Ультрадорогие дома в окрестностях Москвы стали еще дороже

Объем предложения новых элитных домов в Подмосковье сокращается, а цены на них растут, свидетельствуют материалы компании Knight Frank, поступившие в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 декабря.

По предварительным итогам 2018-го число объектов в продаже упало на четверть. Одновременно увеличилась средняя стоимость дорогостоящих коттеджей и таунхаусов — на 21 и 25 процентов соответственно. Цена земли, напротив, снизилась на 10 процентов. В настоящее время новый элитный дом в области стоит в среднем 149 миллионов рублей, таунхаус — 40 миллионов, сотка земли — 2,7 миллиона рублей, подсчитали аналитики.

Всего в текущем году на подмосковном рынке загородной «элитки» было заключено порядка 260 сделок — на 19 процентов меньше, чем в 2017-м, отмечается в предоставленном обзоре. В общей сложности покупатели потратили на дорогую недвижимость 21 миллиард рублей. Средний бюджет сделки составил 109 миллионов рублей.

Материалы по теме Поближе к земле Почему россияне скупают дачи в Подмосковье

«Загородный рынок высокобюджетной недвижимости менее активен, чем городской, однако в загородном сегменте мы наблюдаем укрепляющийся тренд сделок в бюджете свыше 150 миллионов рублей, а также сделок с участками, где цена сотки превышает три миллиона. В будущем году ожидаем усиления текущих трендов в случае отсутствия нового предложения», — отметили в Knight Frank.

В ноябре риелторы заявили, что продавцы элитной загородной недвижимости в Московской области больше не намерены предоставлять покупателям огромные скидки. По мнению специалистов, рынок дорогих домов — стоимостью от 30 миллионов рублей — показывает явные признаки восстановления. Об улучшении ситуации свидетельствует, в частности, тот факт, что продавцы особняков планомерно уменьшают размеры дисконтов. В 2017-м средний размер скидки составлял 12 процентов, а в 2018-м он опустился до 9 процентов.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!