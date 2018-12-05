Евросоюз разработал план отказа от доллара

Европейская комиссия планирует сделать евро более привлекательным для международных расчетов. План по усилению валюты опубликован 5 декабря.

Как указано в документе, решение об использовании валюты должны принимать участники рынка, и никто не планирует ограничивать их свободу выбора. Однако усиление роли евро повысит устойчивость международной финансовой системы, сделает международную экономику менее уязвимой к потрясениям.

«Более широкое глобальное использование евро снизит издержки и риски для европейского бизнеса, а также снизит процентные ставки, выплачиваемые домашними хозяйствами», — отмечается в сообщении.

Чтобы это произошло, рекомендуется увеличить использование евро в стратегических секторах. К ним отнесли: топливо (нефть и газ), полезные ископаемые, продукты сельского хозяйства и транспорт. Во всех этих отраслях планируется провести консультации с ключевыми игроками о переходе на расчеты в евро.

В сентябре председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в обращении к Европарламенту призвал сделать дополнительные шаги, чтобы поднять значение евро на мировой финансовой сцене. По его словам, евро должно стать лицом новой суверенной Европы.

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