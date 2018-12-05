Аллигатор прогулялся по улице и взял в плен человека

Central Notícia / YouTube

В Бразилии аллигатор вышел на улицу и вцепился в руку одного из жителей. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Случай произошел в муниципалитете Сентрал, штат Баия, 2 декабря. Эрнандес Мачаду (Ernandes Machado) попробовал поймать животное, но оно в ответ напало на мужчину и укусило за руку. Бразилец упал на спину и безуспешно пытался освободиться из зубов хищной рептилии.

Ему на помощь пришли прохожие. Один из них засунул в пасть аллигатора палку и пробовал разжать челюсти. Снимавший ролик мужчина присоединился к нему и забрал палку, пока тот связывал пасть рептилии. «Ты в безопасности», — сказал спаситель Мачаду. Однако мужчине пришлось некоторое время не убирать руку, чтобы не спровоцировать аллигатора.

Бразилец отделался неглубокими порезами. Аллигатора отнесли к ближайшему пруду и выпустили. Местные жители рассказали, что он не первый раз выползал на улицы.

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