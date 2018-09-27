Американец потянул за хвост аллигатора и чуть не стал закуской

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Американец дернул аллигатора за хвост ради эффектных кадров и чуть не попал ему в зубы. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике мужчина в черной футболке подобрался сзади к аллигатору и медленно потянул его за хвост с берега. Оператор подбадривал его и говорил, что даст знать, если рептилия задумает укусить смельчака. Однако когда рептилия все же обернулась и клацнула зубами прямо перед тянувшим ее американцем, мужчина за кадром мог только смеяться.

Американцу удалось убежать от аллигатора. Довольный, он спросил у оператора: «Видел ли ты когда-нибудь, чтобы толстяки бегали так быстро?»

Ранее в сентябре СМИ обратили внимание на видео с датчанином, оседлавшим гребнистого крокодила ради селфи. Он отвлек рептилию, скормив ей труп маленького кенгуру валлаби.

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