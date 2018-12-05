Охранник торгового центра разжился выпавшим из кармана посетителя миллионом

Охранника торгового центра задержали за кражу одного миллиона рублей у посетителя. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, инцидент произошел в понедельник, 3 декабря в торговом центре «Феникс» на юго-востоке Москвы. В полицию обратился коммерческий директор фирмы, который сообщил о пропаже пачки денег, выпавшей по неосторожности у него из кармана.

Прибывшие оперативники отсмотрели записи с камер наблюдения и обнаружили, что выпавшие деньги подобрал охранник торгового комплекса. «Мужчина поднял пачку, убрал к себе в карман и ушел», — установили сотрудники силового ведомства.

Вскоре полиция задержала 55-летнего охранника «Феникса» и провела в его доме обыски. Против охранника возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

В феврале сообщалось, что сотрудники столичного супермаркета заподозрили в краже 75-летнего пенсионера. По просьбе охранника пожилой мужчина проследовал в подсобное помещение магазина для просмотра записи с камер видеонаблюдения. Там мужчине стало хуже. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.

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