Воры унесли миллионы за спиной охранника

В китайском городе Лайбинь, Гуанси-Чжуанский автономный район, из ювелирного магазина похитили драгоценности на миллионы юаней. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Кража произошла ночью. Воры проникли в пустующее подвальное помещение и проделали ход в перекрытиях, отделяющих его от магазина на первом этаже нового торгового центра. Проникнув по нему в торговый зал, они перерезали провода камер видеонаблюдения, опустошили витрины и скрылись.

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Во время кражи в магазине присутствовал охранник. Он сторожил входную дверь и не заметил, что за его спиной из магазина унесли почти весь товар — в основном золотые и серебряные браслеты. Отверстие в полу, которым воспользовались воры, заметили только утром.

Сумма ущерба превышает шесть миллионов юаней (60 миллионов рублей). Полиция начала расследование.

В 2017 году сообщалось, что в Лондоне пенсионер с зонтом напал на вооруженных грабителей, которые ломали закрытую дверь ювелирного магазина при помощи топоров и кувалды. Преступникам удалось сбежать.

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