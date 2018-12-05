В США задумали легализовать галлюциногенные грибы

В американском штате Орегон задумались о легализации галлюциногенных грибов. Генеральный прокурор штата одобрил вынесение вопроса на голосование в 2020 году, сообщает The Oregonian.

Как передавало местное телевидение, такая мера поможет снизить уровень преступности в регионе. В частности, уменьшится количество осужденных за производство, продажу и употребление псилоцибина — галлюциногена, содержащегося в грибах. Теперь Псилоцибиновое сообщество Орегона (The Oregon Psilocybin Society) намерено собрать 140 тысяч подписей в поддержку решения.

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Как считают в сообществе, появляется все больше доказательств того, что псилоцибин неопасен, а с его помощью можно лечить депрессию, тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство и даже наркотическую зависимость.

Власти штата уже предпринимали попытку контролировать употребление грибов в 1970-е. Кроме того, похожая инициатива была выдвинута в Калифорнии: там вслед за марихуаной предложили легализовать грибы.

В 2015 году Орегон стал четвертым штатом, в котором употребление марихуаны стало легальным.

Псилоцибин — природный психоделик, его действие схоже с действием полусинтетического ЛСД, в большинстве стран оборот обоих веществ запрещен и уголовно наказуем.

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