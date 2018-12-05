Раскрыт секрет силы Путина

Главным фактором успеха президента России Владимира Путина на международной арене назвали знание географии. Об этом пишет Le Figaro.

«Сирия, Грузия, Украина... Многие годы вмешательство России в дела других государств было успешным. Такой геополитический успех стал возможен благодаря знаниям Путина в географии — дисциплине, которой на Западе не уделяют должного внимания», — пишет газета. Осведомленность российского лидера в вопросах географических и культурных особенностей разных стран, наряду с качественным руководством, позволила ему добиться «аномального» успеха.

В качестве примера издание приводит выступление министра сельского хозяйства Александра Ткачева в октябре 2017 года: чиновник говорил об экспорте свинины в Индонезию. Путин тогда заявил, что идея провальная, так как Индонезия по большей части мусульманская страна, и свинина в ней популярностью не пользуется.

Причиной широких познаний президента назвали советское образование и знания, полученные во время службы в КГБ. Газета отмечает, что Путин является председателем попечительского совета Русского географического общества и иногда участвует в его собраниях.

Отмечается также превосходство российского лидера перед западными коллегами, которые отстают в знании географии. Причинами называют плохую подготовку: дисциплина не является обязательной в средних школах в США, а во Франции ей уделяют мало внимания, а также незаинтересованность лидеров в предмете. Как пишет газета, они больше увлекаются экономикой и финансами.

В пример Le Figaro приводит бывшего лидера Франции Николя Саркози и американского президента Джорджа Буша-младшего, которые не знали разницу между суннитами и шиитами. Критикуется также и нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, который путает Австрию и Австралию. Действующий лидер Франции Эммануэль Макрон считает Гвиану — заморский департамент страны, расположенный на северо-востоке Южной Америки, островом.

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