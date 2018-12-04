Кремль назвал причины отсутствия диалога с США

Диалог между Россией и США не складывается, несмотря на то, что обе страны проделали домашнюю работу, также у сторон есть много стратегических вопросов для обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Диалог не складывается действительно, несмотря на, скажем так, определенные планы, определенную проделанную, так сказать домашнюю работу с двух сторон», — объявил он и уточнил, что уже неоднократно эти планы «переверстывались в последний момент».

«Собственно об этом и мы говорили неоднократно, и президент говорил, общаясь в Буэнос-Айресе с прессой», — напомнил Песков.

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа должна была состояться в рамках саммита G20 в Аргентине. Предполагалось, что главы государств обсудят, в том числе пути диалога по поводу Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Однако после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе Трамп отменил встречу. Москва посчитала, что это решение было продиктовано внутриполитическими причинами.

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