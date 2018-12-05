Прекращено уголовное дело против руководства Роскомнадзора

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело в отношении руководителей Роскомнадзора, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

Дело прекращено за отсутствием состава преступления, уточнил собеседник агентства.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, начальник правового управления ведомства Борис Едидин и советник гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» (структурное подразделение Роскомнадзора) Александр Весельчаков были задержаны в начале октября 2017 года по подозрению в мошенничестве. Тогда суд отправил их под домашний арест. Позже всем троим предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. По данным источника «Ленты.ру», почти сразу уголовное дело, возбужденное Чертановским межрайонным следственным отделом СКР, забрали в центральный аппарат ведомства.

По данным следствия, с 2012 по 2017 год в Роскомнадзоре действовала незаконная зарплатная схема: заключался договор на выполнение работ с одной из подконтрольных организаций, перечислялись деньги, которые выплачивались сотрудникам ведомства якобы за выполненную в свободное время работу. Однако, по версии следствия, фактически никакие работы не выполнялись, а акты фальсифицировались.

Позже, по данным источника «Ленты.ру», сумма ущерба увеличилась до 58 миллионов рублей, но уголовное дело переквалифицировали на более мягкую статью — «Присвоение или растрата». В сентябре 2018 года всем обвиняемым изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах подтвердил информацию о прекращении уголовного преследования Ампелонского, Весельчакова и Едидина.

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